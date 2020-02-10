Правка opencart

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки131 просмотр
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http://sweettun.ru/

Нужно поправить скрол корзины - его в принципе сейчас нет. Т.е если много товара в корзине, то нельзя увидеть низ списка, скролится только сама страница, а корзина статична. 

https://prnt.sc/r0ou0v - т.е ниже должны быть еще товары и кнопка заказать, но увидеть ее невозможно.

OpenCart
4 года назад
niko3
Антон 
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
месяц назад
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