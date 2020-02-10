Правка opencart

http://sweettun.ru/

Нужно поправить скрол корзины - его в принципе сейчас нет. Т.е если много товара в корзине, то нельзя увидеть низ списка, скролится только сама страница, а корзина статична.

https://prnt.sc/r0ou0v - т.е ниже должны быть еще товары и кнопка заказать, но увидеть ее невозможно.