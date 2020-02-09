Доработка магазина на битриксе

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки276 просмотров
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Нужно выполнить ряд задач по сайту на 1С битрикс. Например:

Добавить размеры «в наличии»

Возможность добавить в корзину товары из каталога товаров (без перехода на детальную). (Заменить избранное на корзину)

Возможность заказать "в 1 клик", сбор только телефона

и другие

4 года назад
Gia-WEB
29 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад