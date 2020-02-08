Доработать магазин принимающий биткоин

Разработка интернет магазина авто запчастей. С автоматической интеграцией (синхронизацией остатков автозапчастей) базой поставщика.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Два наименования цифрового товара . Кнопка купить , вводиться e-mail .
Появляется счет и сумма для оплаты . Происходит проверка поступления
биткоина через периодические запросы к blockchain.info . Eсли
оплата поступила показать данные и прислать их на почту .
доработать существующий магазин
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