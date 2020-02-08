Доработать магазин принимающий биткоин

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки213 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Два наименования цифрового  товара .  Кнопка  купить ,  вводиться  e-mail .

Появляется счет  и сумма  для  оплаты . Происходит проверка поступления 

биткоина через периодические  запросы к  blockchain.info .  Eсли  

оплата  поступила  показать данные  и прислать  их на  почту . 

доработать  существующий магазин

4 года назад
fm2
40 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад