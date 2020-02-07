Добработка и продвижение сайта на системе Magento

Есть сайт-пример - florista-barista.ru Нужно сделать аналог, так же на Tilda. Сменится логотип, название кнопок, банер на главной, акции, картинки в каталоге, товарные позиции. Расположение блоков, шрифт, цвета, принцип вывода каталога - все нужно так же сделать. Товаром наполнять будем ...
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Требуется доработка сайта на системе Magento, сисправление корзины и добавление нескольких функций.
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