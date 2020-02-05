Интернет-магазин CScart/Bitrix

Доброго времени! Требуется консультация по синхронизации каталога товаров 1с -> Битрикс. На данный момент: - в 1с есть каталог и товары, они выгружаются на сайт в Битрикс - На сайте в Битриксе есть каталог, который отличается от 1с (есть ...