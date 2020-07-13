Перенос интернет-магазина с Magento 2 на 1с-Bitrix

Есть печальный опыт заказа простенького интернет-магазина "через знакомых". В итоге разрабатывался более 1 года и реализация оказалась на самом низком уровне. Интернет магазин уже наполнен контентом (филателия: почтовые марки). Адрес интернет магазина: https://soloviev-stamps.net/shop

Задачи:

- перенести его на платформу 1c-Bitrix

- разработка нового дизайна сайта

Сроки:

Любые

Цена:

Не планируется серьезных вложений, так как сайт хоть и позиционируется как интернет магазин, но на самом деле является коллекцией марок с ограниченным предложением единичных товаров.