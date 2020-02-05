Доброго времени!

Требуется консультация по синхронизации каталога товаров 1с -> Битрикс.

На данный момент:

- в 1с есть каталог и товары, они выгружаются на сайт в Битрикс

- На сайте в Битриксе есть каталог, который отличается от 1с (есть много дополнительных категорий). Товары в эти категории добавляются вручную в Битриксе

- При синхронизации товары удаляются из категорий, которые есть только в Битриксе

Нужно понять, как сделать так, чтобы:

- При синхронизации товары не удалялись из категорий, которые есть на сайте, но нет в 1с