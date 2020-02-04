Интернет-магазин на Тильде

Добрый день, коллеги, Стоит задача с сайта [url=https://waggersunlimited.com/]https://waggersunlimited.com/[/url] снять следующую информацию: title description product_Category product_URL price link image_Link color size additional_image_link На каждый размер и цвет (или любую характеристику товара) нужна отдельная строчка (то есть если, к примеру, представлено два размера XL и S а цвет красный и синий, ...