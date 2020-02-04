Интернет-магазин на Тильде

Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок217 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать интернет магазин на Тильде (небольшой до 300 товаров)

Дизайн свой (не шаблон)

Референс для дизайна: https://theicon.ua/

1) Интересует цена за верстку на тильде и дизайн.

2) Также интересует цена просто за верстку, если я предоставлю дизайн свой.

4 года назад
guest_15808195273165
4 года в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • WooCommerce (доработки)

    $230

    Техническое задание (сжато): [b]Страница товара:[/b] 1.    Изменить порядок вывода полей на странице: a.    Вывести у наименования товара одну из категорий b.    Переместить кнопки выбора вариаций (плагин) ближе к цене c.    Настроить кастомный вывод "нет в наличии" вместо цены при отсутствии ...

    WooCommerce
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • E-commerce на laravel

    Добрый день. Разрабатывать интернет-магазин на laravel. Сайт в индексе [url=https://djini.com.ua/]https://djini.com.ua/[/url] Необходимо:  1. Развернуть копию сайта на тестовом сервере.  2. Прикрутить ЛикПей. При успешном выполнении оплаты заказа, в административной панели должен менять статус заказа.  3. Выполнить мелкие правки.

    Laravel
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Натянуть на woocomerce

    Вот вёрстка [url=https://tsymbal-yurii.art/portfolio/byteco/public.html]https://tsymbal-yurii.art/portfolio/byteco/public.html [/url] надо натянуть на woocomerce. Личный кабинет натягивать не надо.Жду сроки и стоимость.

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Интернет магазин на OpenCart

    Здравствуйте. Нужен интернет магазин на OpenCart 3.  [b]Основное:[/b] Прикрутить к движку модули, корректировка модулей под нужды проекта, привязка шаблона. Есть шаблон и лого. Сайт не должен быть перегружен, нужна простота и функциональность. Около 100 товаров, до 5 ...

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Парсинг интернет-магазина

    Добрый день, коллеги, Стоит задача с сайта [url=https://waggersunlimited.com/]https://waggersunlimited.com/[/url] снять следующую информацию: title description product_Category product_URL price link image_Link color size additional_image_link На каждый размер и цвет (или любую характеристику товара) нужна отдельная строчка (то есть если, к примеру, представлено два размера XL и S а цвет красный и синий, ...

    Интернет-магазины17 заявок
    Закрыт
    4 года назад