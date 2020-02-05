Доработать партнерскую программу на Webasyst SHOP-SCRIPT

1. Промокод отправляется клиенту из личного кабинета пользователя , и назначается группа для приглашения .

2. Можно видеть кого пригласили и видеть статус , клиент зарегистрировался или нет.

Далее возможность удалять , ошибочные приглашения из кабинета , как администратору магазина , так и самому клиенту из кабинета.

3. Вывести дополнительное поле рядом с приглашённым клиентом , его сумму завершенного заказа.

4. Начислять 1% бонусными балами тому кто приглашает от заказа , хорошо

бы предусмотреть изменение начисления в процентах (1%-99%). По сути 1

уравнивая партнерская программа .

Бонусные балы должны работать со стандартной системой реализованной в shop-scripte.

5. При авторизации в интернет магазине , появлялось всплывающее окно ( добро пожаловать в такой-то интернет магазин и т.д)