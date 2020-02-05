Ускорить сайт

Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок531 просмотр
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Нужно ускорить сайт на ocStore 2.3.0.2.3. Сейчас по PageSpeed Insights 35/83. Нужно ускорить до зеленой зоны и на моб и на версии для пк. Сделать нужно в ближайшие строки.

4 года назад
laskavchik
Александр 
24 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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