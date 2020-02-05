Техническое задание (сжато): [b]Страница товара:[/b] 1. Изменить порядок вывода полей на странице: a. Вывести у наименования товара одну из категорий b. Переместить кнопки выбора вариаций (плагин) ближе к цене c. Настроить кастомный вывод "нет в наличии" вместо цены при отсутствии ...
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Нужно ускорить сайт на ocStore 2.3.0.2.3. Сейчас по PageSpeed Insights 35/83. Нужно ускорить до зеленой зоны и на моб и на версии для пк. Сделать нужно в ближайшие строки.
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