Доработка сайта – инетрнет-магазин Мадженто

Сайт на движке мадженто, нужны люди с опытом работы на данном движке

ТЗ

Увеличить скорость работы сйта , сейчас сайт открывается за 11 сек

Обратный звонок + чат добавить плагин

Внедрить функцию скидок и акций , типа промокода для каждого клиента 20 процентов при регистрации и просто возможность вводить промокод который например придет на почту!

Другие мелкие задачи

Нужно подготовить сайт к запуску и нормальной работе

полное тз дам в лс