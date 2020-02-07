Сделать ИМ на Tilda

Есть сайт-пример - florista-barista.ru

Нужно сделать аналог, так же на Tilda.

Сменится логотип, название кнопок, банер на главной, акции, картинки в каталоге, товарные позиции.

Расположение блоков, шрифт, цвета, принцип вывода каталога - все нужно так же сделать.

Товаром наполнять будем сами, но от вас размещение нескольких товаров-примеров, чтобы увидеть что все работает.

Интересует бюджет и сроки.