OpenCart ищу специалиста

Есть сайт-пример - florista-barista.ru Нужно сделать аналог, так же на Tilda. Сменится логотип, название кнопок, банер на главной, акции, картинки в каталоге, товарные позиции. Расположение блоков, шрифт, цвета, принцип вывода каталога - все нужно так же сделать. Товаром наполнять будем ...