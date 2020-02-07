OpenCart ищу специалиста

$5
Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки136 просмотров
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Окно карточки товара переделано в режим попап окна, нужно увеличить разер окна и размер изображения, добавить вывод дополнительных изображений и видио в карточку. Сайт на OpenCart 2.3.

OpenCart
4 года назад
sklarenko
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад