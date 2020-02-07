Доработка шаблона OpenCart

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки165 просмотров
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Нужно настроить шаблон OpenCart 3.0 по дизайну и функционалу, а так же проверить правильность работы. Более подробное ТЗ отправлю кандидатам. Первый раз работа без предоплаты.

OpenCart
4 года назад
sklarenko
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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