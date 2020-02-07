Доработка шаблона OpenCart

Здравствуйте! Не работает магазин Woocommerce, если добавить товар в корзину и перейти в нее..то корзина не отображается, нужно разобраться в чем причина http://dev-working.ru/gazobeton-backup-27012020/cart/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно настроить шаблон OpenCart 3.0 по дизайну и функционалу, а так же проверить правильность работы. Более подробное ТЗ отправлю кандидатам. Первый раз работа без предоплаты.
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