Скрипт готового интернет магазина

Интернет-магазиныЗавершен1 заявка265 просмотров
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Установил скрипт готового интрнет магазина (Okay) на хостинг, но весь текст на сайте отображается зеркально, кроме этого не могу зайти в админку. Кто поможет разобраться, может я что то не так делаю. 

4 года назад
Andreev-i80
Илья 
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
chezzgarage
Владимир 
30 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов(-2)
4 года назад
$15
1 день
Отличный специалист, с задачей справился на все 100% в кротчайшие сроки. В будущем еще планирую обратится снова. Рекомендую.
Отличный заказчик, четко поставленная задача, своевременная оплата, приятен в общении. К работе с ним рекомендую.