Нужно сделать синхронизацию с 1с на сайте

Разработать интернет-магазин автомобильных запчастей Учесть существующий сайт https://vs178.ru/ Необходимо разработать интернет-магазин запчастей для шведских легковых автомобилей Вольво и Сааб. В дальнейшем ассортимент будет расширяться. Стоимость обсуждаема, нужно понять сколько это будет стоить и сколько займет времени, для нас ...
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Сделали интернет-магазин, осталось сделать синхронизацию данных с 1с. Там очень много товаров
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