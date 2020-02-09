Нужно сделать синхронизацию с 1с на сайте

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки186 просмотров
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Сделали интернет-магазин, осталось сделать синхронизацию данных с 1с. Там очень много товаров 

4 года назад
guest_15813301402369
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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