Разработать интернет-магазин автомобильных запчастей

Учесть существующий сайт https://vs178.ru/

Необходимо разработать интернет-магазин запчастей для шведских легковых автомобилей Вольво и Сааб. В дальнейшем ассортимент будет расширяться.

Стоимость обсуждаема, нужно понять сколько это будет стоить и сколько займет времени, для нас это первый подобный опыт.

Задача минимизировать трудозатраты на разработку платформы для интернет-магазина, создать платформу, которую будет легко и дешево поддерживать в будущем. Каталог товаров должен синхронизироваться с 1с напрямую или с помощью дополнительных модулей.

Бэкэнд php, фронт не принципиален, но плюсом будет использование MVVM (angular\react\vue), варианты возможны, предлагайте.

Нужна платформа, которую будет легко поддерживать и развивать. Пока-что, мы склоняемся к Wordpress, т.к. он позволяет в короткие сроки развернуть необходимый нам функционал, у него большое комьюнити и большое количество плагинов, а так же для него легко найти специалистов на поддержку (мы понимаем, что разрабатывать интереснее, чем поддерживать). Но возможны и другие варианты (laravel, yii, drupal, prestoshop), всё обсуждаемо, зависит от вашего опыта и реализованных проектов.

Нам важен опыт реализации подобных проектов, поэтому, пожалуйста прикладывайте кейсы.

Необходимо полностью учесть и сохранить функционал действующего сайта https://vs178.ru .

Перечень существующих функций,

включает две основные части (статика и раздел для оптовиков):

1.

несколько статичных страниц (должна быть возможность настраивать на них текст через админку)

https://vs178.ru/index.php - главная

https://vs178.ru/service.php - сервис

https://vs178.ru/wholesale.php - оптовикам

- на некоторых из них есть настраиваемый баннер-слайдер

- настраиваемые адреса (контакты)

- отправка заявок с лендинга с различных форм (сейчас только почта, в будущем заявки должны будут сыпаться в месенжер и дублироваться на почту и в отдельный раздел на сайте).

2.

закрытый раздел для оптовиков

включает в себя:

- авторизацию (надо сохранить всех текущих пользователей с их паролями, либо продумать механизм переноса пользователей с простой установкой нового пароля в пару легких действий для пользователей)

- поиск по каталогу запчастей (поиск по номеру детали, «мультипоиск» по нескольким деталям сразу, поиск по названию)

- результаты поиска (пример https://vs178.ru/search?sok=1275810 ). в результатах могут быть видны различные колонки в зависимости от прав пользователя.

- импорт по крону каталога запчастей из 1с (их описание, наличие и т.д.)

- страница товара (пример https://vs178.ru/item/1275810 )

- личный кабинет оптовика , где он видит свой статус, свои заказы, статус заказов, задолжности, баланс и т.п.)