Установил скрипт готового интрнет магазина (Okay) на хостинг, но весь текст на сайте отображается зеркально, кроме этого не могу зайти в админку. Кто поможет разобраться, может я что то не так делаю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать интернет-магазин автомобильных запчастей
Учесть существующий сайт https://vs178.ru/
Необходимо разработать интернет-магазин запчастей для шведских легковых автомобилей Вольво и Сааб. В дальнейшем ассортимент будет расширяться.
Стоимость обсуждаема, нужно понять сколько это будет стоить и сколько займет времени, для нас это первый подобный опыт.
Задача минимизировать трудозатраты на разработку платформы для интернет-магазина, создать платформу, которую будет легко и дешево поддерживать в будущем. Каталог товаров должен синхронизироваться с 1с напрямую или с помощью дополнительных модулей.
Бэкэнд php, фронт не принципиален, но плюсом будет использование MVVM (angular\react\vue), варианты возможны, предлагайте.
Нужна платформа, которую будет легко поддерживать и развивать. Пока-что, мы склоняемся к Wordpress, т.к. он позволяет в короткие сроки развернуть необходимый нам функционал, у него большое комьюнити и большое количество плагинов, а так же для него легко найти специалистов на поддержку (мы понимаем, что разрабатывать интереснее, чем поддерживать). Но возможны и другие варианты (laravel, yii, drupal, prestoshop), всё обсуждаемо, зависит от вашего опыта и реализованных проектов.
Нам важен опыт реализации подобных проектов, поэтому, пожалуйста прикладывайте кейсы.
Необходимо полностью учесть и сохранить функционал действующего сайта https://vs178.ru .
Перечень существующих функций,
включает две основные части (статика и раздел для оптовиков):
1.
несколько статичных страниц (должна быть возможность настраивать на них текст через админку)
https://vs178.ru/index.php - главная
https://vs178.ru/service.php - сервис
https://vs178.ru/wholesale.php - оптовикам
- на некоторых из них есть настраиваемый баннер-слайдер
- настраиваемые адреса (контакты)
- отправка заявок с лендинга с различных форм (сейчас только почта, в будущем заявки должны будут сыпаться в месенжер и дублироваться на почту и в отдельный раздел на сайте).
2.
закрытый раздел для оптовиков
включает в себя:
- авторизацию (надо сохранить всех текущих пользователей с их паролями, либо продумать механизм переноса пользователей с простой установкой нового пароля в пару легких действий для пользователей)
- поиск по каталогу запчастей (поиск по номеру детали, «мультипоиск» по нескольким деталям сразу, поиск по названию)
- результаты поиска (пример https://vs178.ru/search?sok=1275810 ). в результатах могут быть видны различные колонки в зависимости от прав пользователя.
- импорт по крону каталога запчастей из 1с (их описание, наличие и т.д.)
- страница товара (пример https://vs178.ru/item/1275810 )
- личный кабинет оптовика , где он видит свой статус, свои заказы, статус заказов, задолжности, баланс и т.п.)
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