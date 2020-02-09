E-mail шаблон рассылки статуса заказа на HTML

Добрый день. Ищу специалиста, который разберётся с техническими ошибкамисайта и настроит обмен с 1С. На сайте страницы начали загружаться только после повторногозахода на страницу. Надо настроить получение товаров из 1С. Версия Opencart 2.3.0.2.3 aptehnika.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать красиво оформленный шаблон e-mail рассылки интернет-магазина.Шаблон информирует клиента о статусе заказа. Статус заказа данного шаблона - выполнен.
На данный момент, шаблон скучный, информация не воспринимается получателем (фото прилагаю)
В этом статусе необходимо поблагодарить покупателя за заказ, а также предложить ему промокод "Feb2020", дающий скидку -10% на весь февраль.
Под промокодом разместить призыв к написанию отзыва на совершенную ранее покупку на одном из профильных ресурсов.
Важно сделать шаблон модным интересным в стиле сайта Allstick.ru, чтобы получатель прочел информацию и захотел вернуться на сайт за покупками.
ссылка на лого : https://drive.google.com/file/d/1ilvEVQFVaAdTFFdNnj4n79NEPmBDJ6kb/view?usp=sharing
Что имеем сейчас :
Здравствуйте!
Вас приветствует интернет-магазин декора AllStick.ru!
Вашему заказу №{{ order.fin_id }} от {{ order.created_at|date("d.m.Y") }} присвоен статус ВЫПОЛНЕН .
Allstick.ru благодарит за отзывы с фотографиями готовых работ и дарит 250 руб. на мобильный телефон или банковскую карту !
Оставь развернутый положительный отзыв о товаре, купленном в Олстик на одном из сайтов :
https://market.yandex.ru/shop--allstick-ru/133314/reviews?clid=703">Оставить отзыв на Я.Маркете
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https://www.instagram.com/allstickru/">Фото в Instagram c хэштегом #allstickru
https://vk.com/allstick_ru">Оставить отзыв в Контакте
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