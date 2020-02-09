E-mail шаблон рассылки статуса заказа на HTML

Нужно сделать красиво оформленный шаблон e-mail рассылки интернет-магазина.Шаблон информирует клиента о статусе заказа. Статус заказа данного шаблона - выполнен.

На данный момент, шаблон скучный, информация не воспринимается получателем (фото прилагаю)

В этом статусе необходимо поблагодарить покупателя за заказ, а также предложить ему промокод "Feb2020", дающий скидку -10% на весь февраль.

Под промокодом разместить призыв к написанию отзыва на совершенную ранее покупку на одном из профильных ресурсов.

Важно сделать шаблон модным интересным в стиле сайта Allstick.ru, чтобы получатель прочел информацию и захотел вернуться на сайт за покупками.

ссылка на лого : https://drive.google.com/file/d/1ilvEVQFVaAdTFFdNnj4n79NEPmBDJ6kb/view?usp=sharing

Что имеем сейчас :

Здравствуйте!

Вас приветствует интернет-магазин декора AllStick.ru!

Вашему заказу №{{ order.fin_id }} от {{ order.created_at|date("d.m.Y") }} присвоен статус ВЫПОЛНЕН .

Allstick.ru благодарит за отзывы с фотографиями готовых работ и дарит 250 руб. на мобильный телефон или банковскую карту !

Оставь развернутый положительный отзыв о товаре, купленном в Олстик на одном из сайтов :



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