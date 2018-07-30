plotter-spb

ЗАДАЧА: Написать положительный отзыв 5 звезд. Ознакомьтесь с информацией на нашем сайте allstick.ru, а также с отзывами о нас. Опишите преимущества и незначительные недостатки (для естественности) до 250 символов. ТРЕБОВАНИЯ: - Аккаунт с которого выполнялась работа должен ...
- Копирайтинг9 заявокЗакрыт2 года назад
Для каталога интернет магазина нужно подготовить 300 превью, демонстрирующую наклейку в интерьере. Требование к изображению: - Размер превью минимум 1500px по меньшей стороне - RGB 24 bit - Наклейка должна выглядеть презентабельно, хорошо быть видна, соразмерна ...Закрыт2 года назад
Во вложении к заданию вы найдете архив, содержащий изображения к каждому из которых мы просим вас придумать названия. При выполнении задания вам нужно учесть ряд условий: - наименования на русском языке, допустимо использование английских, но не более ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗакрыт4 года назад
Приветствую! Необходима консультация, адекватная аналитика сайта (без навязывания дорогостоящих услуг по продвижению) и план/стратегия по органическому поисковому продвижению в различных регионах России с заточкой под яндекс. (но с сохранением позиций в google) Основная тематика проекта : фотообои Выгрузку ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать и сверстать личный кабинет, подключить несколько способов оплат согласно нижеуказанного дизайна: 1. Дизайн : https://www.figma.com/file/D0yb7BgIx6HesmxtR2Fcca/allstick-(Copy)?node-id=0%3A1 2. Подключение по api способов оплат, таких как: Qiwi, webmoney, paypal. остальные из задания подключены : https://www.allstick.ru/-/cart/order/view?id=zWKlhvvG На выходе должен получить ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать красиво оформленный шаблон e-mail рассылки интернет-магазина.Шаблон информирует клиента о статусе заказа. Статус заказа данного шаблона - выполнен. На данный момент, шаблон скучный, информация не воспринимается получателем (фото прилагаю) В этом статусе необходимо поблагодарить покупателя за ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется человек со знанием Yii2 для долгосрочного сотрудничества, который сможет дописывать проект [url=http://stenagrafika.ru/]stenagrafika.ru[/url]. Есть репозиторий git проекта. Задач много. [u]На данный момент необходимо разработать карточку товара. [/u]1. Дизайн : [url=https://www.figma.com/file/ZMNunhKPdCdFbkdNoJ8vui/%D0%9C%D0%9A?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/ZMNunhKPdCdFbkdNoJ8vui/%D0%9C%D0%9A?node-id=0%3A1[/url]2. Вывод кнопки в административную часть для импорта товаров.3. Импорт ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Имеется прайс в [url=https://client.work-zilla.com/away?url=http%3A%2F%2Fyandex.market%2F]Yandex.market[/url] (yml). Необходимо из него сделать прайс в google merchant (xml, tsv)Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $4000
Необходимо разработать эксклюзивную коллекцию в количестве 100 изображений в стиле "Фреска". С полной передачей авторских прав. Файлы должны быть подготовлены в формате psd в слоях. Ориентир: 1. [url=https://affresco.ru/catalog/frescoes-and-murals/filter/filter-is-botanika/apply/]https://affresco.ru/catalog/frescoes-and-murals/filter/filter-is-botanika/apply/ [/url]2. [url=https://affresco.ru/catalog/frescoes-and-murals/for-children/id137667.html?editor=mural]https://affresco.ru/catalog/frescoes-and-murals/for-children/id137667.html?editor=mural[/url]Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Интересует леттеринг на русском языке на тему Нового года в векторном формате. 1. Счастливого Нового Года 2. Волшебного Нового Года 3. Верь в чудеса 4. Зимняя сказка 5. Желания исполнятся в Новом Году 6. Чудес и подарков 7. Чудесного рождества 8. Веселого нового ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать и сверстать карточку товара для и/м [url=http://allstick.ru/]allstick.ru[/url]. Карточка товаров для наклеек на шкаф купе: Вариант оклеивания : - 1 стекло - 2 стекла - 3 стекла В зависимости от выбранного количества, выводим строки с возможностью ввода размеров. Синие рамки на фото ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Имеются отзывы с фотографиями в группе vk, необходимо их размещать на irecommend, yandex.market (в рекомендованные), otzovik. Ничего писать не требуется, только размещение.Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходима отрисовка файлов в вектор: https://cloud.mail.ru/public/G1DF/BZx79WzAv Нужны только сами изображения, без цветных фонов и интерьеров. Контуры должны быть слиты, шрифты в кривых. По итогам исполнения заказа рассматриваем возможность долгосрочного сотрудничества по этому направлению.Завершен5 лет назад
Необходима отрисовка файлов в вектор: https://cloud.mail.ru/public/7PEU/q2dLRbXsQ Нужны только сами изображения, без цветных фонов и интерьеров. Контуры должны быть слиты, шрифты в кривых. По итогам исполнения заказа рассматриваем возможность долгосрочного сотрудничества по этому направлению.Завершен5 лет назад
Требуется разместить порядка 20 положительных отзывов на каждый из нижеперечисленных сайтов с разных аккаунтов: - http://otzovik.com/review_1022404.html - http://irecommend.ru/content/vinilovye-nakleiki-allstick Отзывы, уже написаны. Требуется только размещение с Вашего аккаунта.Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создать семантическое ядро для интернет магазина по продаже модульных картин по России. Что требуется: Подборка ключ. запросов Парсинг слов Чистка слов Кластеризация словПоисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Очень хочется легкий, современный дизайн, отличный от конкурентов.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте! Необходимо наполнение контентом сайта (Интернет-магазина по продаже фотообоев). Для начала, требуется описание страницы: "Фотообои в офис" Ключевые слова : - обои в офис (1 раз) - фотообои в интерьере офиса (1 раз) - фотообои в стиле лофт ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо опубликовать несколько положительные отзывы о работе компании в Google My Buisness с "живых" не только-что зарегистрированных аккаунтов. Описать необходимо будет: 2 отзыва о приобретенной модульной картине. 4 отзыва о приобретенных фотообоях. 2 отзыва о приобретенных виниловых наклейках на ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Планируем обновиться, нужен новый стильный логотип в той же цветовой гамме. https://www.allstick.ruЛоготипы и Знаки9 заявокЗакрыт6 лет назад