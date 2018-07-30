plotter-spb

Алексей Королько plotter-spb

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$95
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Отзывы на яндекс

    ЗАДАЧА: Написать положительный отзыв 5 звезд. Ознакомьтесь с информацией на нашем сайте allstick.ru, а также с отзывами о нас. Опишите преимущества и незначительные недостатки (для естественности) до 250 символов. ТРЕБОВАНИЯ: - Аккаунт с которого выполнялась работа должен ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Подготовка превью для сайта интерьерных наклеек

    Для каталога интернет магазина нужно подготовить 300 превью, демонстрирующую наклейку в интерьере. Требование к изображению: - Размер превью минимум 1500px по меньшей стороне - RGB 24 bit - Наклейка должна выглядеть презентабельно, хорошо быть видна, соразмерна ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Придумать названия к изображениям в каталоге.

    Во вложении к заданию вы найдете архив, содержащий изображения к каждому из которых мы просим вас придумать названия. При выполнении задания вам нужно учесть ряд условий: - наименования на русском языке, допустимо использование английских, но не более ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Необходима seo консультация по проекту allstick.ru

    Приветствую! Необходима консультация, адекватная аналитика сайта (без навязывания дорогостоящих услуг по продвижению) и план/стратегия по органическому поисковому продвижению в различных регионах России с заточкой под яндекс. (но с сохранением позиций в google) Основная тематика проекта :  фотообои  Выгрузку ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка и верстка личного кабинета, знание YII2

    Необходимо разработать и сверстать личный кабинет, подключить несколько способов оплат согласно нижеуказанного дизайна: 1. Дизайн : https://www.figma.com/file/D0yb7BgIx6HesmxtR2Fcca/allstick-(Copy)?node-id=0%3A1 2. Подключение по api способов оплат, таких как: Qiwi, webmoney, paypal. остальные из задания подключены : https://www.allstick.ru/-/cart/order/view?id=zWKlhvvG На выходе должен получить ...

    Yii
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • E-mail шаблон рассылки статуса заказа на HTML

    Нужно сделать красиво оформленный шаблон e-mail рассылки интернет-магазина.Шаблон информирует клиента о статусе заказа. Статус заказа данного шаблона - выполнен. На данный момент, шаблон скучный, информация не воспринимается получателем (фото прилагаю) В этом статусе необходимо поблагодарить покупателя за ...

    HTML
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Необходим программист для поддержки проекта | Yii2

    Требуется человек со знанием Yii2 для долгосрочного сотрудничества, который сможет дописывать проект [url=http://stenagrafika.ru/]stenagrafika.ru[/url]. Есть репозиторий git проекта. Задач много. [u]На данный момент необходимо разработать карточку товара. [/u]1. Дизайн : [url=https://www.figma.com/file/ZMNunhKPdCdFbkdNoJ8vui/%D0%9C%D0%9A?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/ZMNunhKPdCdFbkdNoJ8vui/%D0%9C%D0%9A?node-id=0%3A1[/url]2. Вывод кнопки в административную часть для импорта товаров.3. Импорт ...

    YiiКарточки товаровGit
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработка коллекции изображений в стиле Фрески

    $4000

    Необходимо разработать эксклюзивную коллекцию в количестве 100 изображений в стиле "Фреска". С полной передачей авторских прав. Файлы должны быть подготовлены в формате psd в слоях.  Ориентир: 1. [url=https://affresco.ru/catalog/frescoes-and-murals/filter/filter-is-botanika/apply/]https://affresco.ru/catalog/frescoes-and-murals/filter/filter-is-botanika/apply/ [/url]2. [url=https://affresco.ru/catalog/frescoes-and-murals/for-children/id137667.html?editor=mural]https://affresco.ru/catalog/frescoes-and-murals/for-children/id137667.html?editor=mural[/url]

    HTML
    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Леттеринг на русском языке на тему Нового Года

    Здравствуйте!  Интересует леттеринг на русском языке на тему Нового года в векторном формате. 1. Счастливого Нового Года 2. Волшебного Нового Года 3. Верь в чудеса 4. Зимняя сказка 5. Желания исполнятся в Новом Году 6. Чудес и подарков 7. Чудесного рождества 8. Веселого нового ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Необходимо разработать и сверстать карточку товара для и/м allstick.ru

    Необходимо разработать и сверстать карточку товара для и/м [url=http://allstick.ru/]allstick.ru[/url]. Карточка товаров для наклеек на шкаф купе: Вариант оклеивания :  - 1 стекло  - 2 стекла  - 3 стекла В зависимости от выбранного количества, выводим  строки с возможностью ввода размеров. Синие рамки на фото ...

    PHPLinuxYiiDockerGulpКарточки товаровGit
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходима отрисовка файлов в вектор:

    Необходима отрисовка файлов в вектор: https://cloud.mail.ru/public/G1DF/BZx79WzAv Нужны только сами изображения, без цветных фонов и интерьеров. Контуры должны быть слиты, шрифты в кривых. По итогам исполнения заказа рассматриваем возможность долгосрочного сотрудничества по этому направлению.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Перевод Изображений в векторную графику

    Необходима отрисовка файлов в вектор: https://cloud.mail.ru/public/7PEU/q2dLRbXsQ Нужны только сами изображения, без цветных фонов и интерьеров. Контуры должны быть слиты, шрифты в кривых. По итогам исполнения заказа рассматриваем возможность долгосрочного сотрудничества по этому направлению.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Необходимо разместить отзывы

    Требуется разместить порядка 20  положительных отзывов на каждый из нижеперечисленных сайтов с разных аккаунтов: - http://otzovik.com/review_1022404.html - http://irecommend.ru/content/vinilovye-nakleiki-allstick Отзывы, уже написаны. Требуется только размещение с Вашего аккаунта.

    HTML
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Семантическое ядро для интернет магазина

    Нужно создать семантическое ядро для интернет магазина по продаже модульных картин по России. Что требуется: Подборка ключ. запросов Парсинг слов Чистка слов Кластеризация слов

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется написание сео текстов для и-м по продажи фотообоев

    Здравствуйте! Необходимо наполнение контентом сайта (Интернет-магазина по продаже фотообоев). Для начала, требуется описание страницы: "Фотообои в офис" Ключевые слова : - обои в офис    (1 раз) - фотообои в интерьере офиса (1 раз) - фотообои в стиле лофт   ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать несколько хороших отзывов в Google My Buisness

    Необходимо опубликовать несколько положительные отзывы о работе компании в Google My Buisness с "живых" не только-что зарегистрированных аккаунтов. Описать необходимо будет: 2 отзыва о приобретенной модульной картине. 4 отзыва о приобретенных фотообоях. 2 отзыва о приобретенных виниловых наклейках на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
olga_ptashka
Ольга Кулик 
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
18 дней назад
$60
2 балла
3 года назад
Придумать названия к изображениям в каталоге.
На связь выходила и предупреждала, что заболела.
Не рекомендую! Ольга получила 100% оплату. На связь не выходила и не вышла . Работу не сдала, деньги не вернула.
Ответный отзыв
emmalen
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Необходима отрисовка файлов в вектор:
Очень приятное сотрудничество и своевременная оплата. Рекомендую как отличного заказчика.
Отличный исполнитель! Отрисовала в векторный формат быстро, с качественной мелкой детализацией. Будем заказывать еще.
Ответный отзыв
marica2
Марина 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
5 часов назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Перевод Изображений в векторную графику
Спасибо большое за сотрудничество! Оплата в срок, отличная коммуникация, приятный заказчик. Всем рекомендую!!
Рекомендую! Все выполнили в срок и качественно
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$500
10 баллов
6 лет назад
Необходим редизайн сайта allstick.ru
Приятно работать с хорошими заказчиками =) Рекомендую Алексея к сотрудничеству!
С Алексееи делаем уже второй проект! Все как всегда на 5+. Рекомендую.
Ответный отзыв
Kris79
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
год назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Написать несколько хороших отзывов в Google My Buisness
Алексей - отличный заказчик. Понравилось с ним работать. Сразу было понятно, что делать. Было четкое ТЗ. Работа оплачена вовремя Скорее всего будем еще сотрудничать по другим проектам. Спасибо за сотрудничество, Алексей!
Кристина написала отзыв очень быстро! Сделала работу в полном объеме на 100%. Всем рекомендую!
Ответный отзыв