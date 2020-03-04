Придумать названия к изображениям в каталоге.

Нейминг и СлоганыЗакрыт13 заявок687 просмотров
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Во вложении к заданию вы найдете архив, содержащий изображения к каждому из которых мы просим вас придумать названия.

При выполнении задания вам нужно учесть ряд условий:

- наименования на русском языке, допустимо использование английских, но не более 15 % от общей массы;

- в названиях не должно быть сленга, просторечий и нецензурных слов;

- названия могут включать одно слово или состоять из нескольких слов (фраза до 3-х слов включительно);

- названия не должны повторяться, в том числе с ранее использоваными (их вы увидите в файле Exel);

- названия должны передавать смысл/суть изображения;

- допустимо использование красивых метафорических оборотов;

- приветствуется работа с wordstat

К заданию мы приложили файл Exel (в случае дубля наименования текст окрасится в красный цвет ). Ваша работа должна быть выполнена в нем, согласно требованиям:

- заполнение 1 и 2 столбцов (1 столбец - название, столбец 2 - соответствующие этому названию теги);

- на каждое название должно быть написано 3-7 тегов;

- тег не должен дублировать название позиции;

- тело тега должно включать 1-3 слова, слова с пробелами;

- расположить теги согласно форме: 1 тег - цвет (который преобладает в изображении), 2 тег - стиль (классическая, современная, модерн и т.д), 3 тег - содержание сюжета (например: горы, пейзаж, лето, закат);

- часть тегов может дублироваться от позиции к позиции при схожести сюжета

Каталог изображений для нейминга : https://drive.google.com/open?id=12RV2yDNaphb4Y4jmtCIRgQE8t0kcQt-S

4 года назад
plotter-spb
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
olga_ptashka
Ольга Кулик 
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 дня назад
4 года назад
$60
3 дня
Не рекомендую! Ольга получила 100% оплату. На связь не выходила и не вышла . Работу не сдала, деньги не вернула.
На связь выходила и предупреждала, что заболела.
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