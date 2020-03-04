Придумать названия к изображениям в каталоге.

Для начала, необходимо придумать название компании (бренд)для фирмы, планирующей выпускать одежду для дома, отдыха и спорта всей семьи, только экологически чистые материалы (никакой синтетики!), российское производство.Затем потребуется логотип, страницы в соцсетях, продвижениеи .п. Короче, работы много) Названия - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Во вложении к заданию вы найдете архив, содержащий изображения к каждому из которых мы просим вас придумать названия.
При выполнении задания вам нужно учесть ряд условий:
- наименования на русском языке, допустимо использование английских, но не более 15 % от общей массы;
- в названиях не должно быть сленга, просторечий и нецензурных слов;
- названия могут включать одно слово или состоять из нескольких слов (фраза до 3-х слов включительно);
- названия не должны повторяться, в том числе с ранее использоваными (их вы увидите в файле Exel);
- названия должны передавать смысл/суть изображения;
- допустимо использование красивых метафорических оборотов;
- приветствуется работа с wordstat
К заданию мы приложили файл Exel (в случае дубля наименования текст окрасится в красный цвет ). Ваша работа должна быть выполнена в нем, согласно требованиям:
- заполнение 1 и 2 столбцов (1 столбец - название, столбец 2 - соответствующие этому названию теги);
- на каждое название должно быть написано 3-7 тегов;
- тег не должен дублировать название позиции;
- тело тега должно включать 1-3 слова, слова с пробелами;
- расположить теги согласно форме: 1 тег - цвет (который преобладает в изображении), 2 тег - стиль (классическая, современная, модерн и т.д), 3 тег - содержание сюжета (например: горы, пейзаж, лето, закат);
- часть тегов может дублироваться от позиции к позиции при схожести сюжета
Каталог изображений для нейминга : https://drive.google.com/open?id=12RV2yDNaphb4Y4jmtCIRgQE8t0kcQt-S
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