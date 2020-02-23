Придумать бренд (название+лого) для фитнес аксессуаров

Нейминг и СлоганыЗакрыт9 заявок294 просмотра
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Будет выпускаться линейка фитнес аксессуаров ( резинки, колесо для пресса, скакалка и тд).

Данными аксессуарами можно пользоваться дома, на улице, в тренажерном зале.

Нужно придумать название на английском языке, данный бренд будет продаваться в США на американскую аудиторию.

Подобные слова можно использовать: muscle, fitness, fit, workout, body, mania, sport

Предлагайте в комментарии названия и примерное представление лого, можно описать словами.

4 года назад
Stasgr900
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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