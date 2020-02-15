Название для блогера (сайт/канал )

Всем доброго времени суток!

Необходимо придумать название для блогера, который занимается обзором инвестиционных проектов, электронной валюты и в целом об онлайн-бизнесе.

В будущем при успешном сотрудничестве, необходимо будет название для инвестиционного проекта.

Итак, есть ряд требований к названию:

Легко запоминаться.

Легко выговариваться.

Минимум ошибок при вводе доменного имени на слух.

Под название необходимо будет доменное имя в доменной зоне .com.

Под название необходимо будет YouTube-канал.

Слоган не является обязательным, если будет слоган, то это только +

Будущее название будет состоять из шрифта и фирменного знака в качестве логотипа.

Соответственно, даже имея красивое название, мы можем столкнуться с тем, что доменное имя уже такое может быть занято и + обязательно проверять, нету ли каналогов на YouTube с аналогичным названием.

Блогер: DeniDay

Названия, которые нравятся и заняты:

- cashbe

- cashberry

- будет больше

- дневник инвестора

- tripmydream (туристическая тематика)

Названия по типу:

- Богаче стали

- Турне инвестора

и все в таком духе в дикции не очень звучат, да и с нотами "колхоза".

Придумав название, нужно самому проговорить:

"Приветствую Вас за своем авторском канале "название канала" и я его ведущий Deni Day".

По завершению вопроса с названием, будет разработан фирменный стиль.