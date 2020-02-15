Название для блогера (сайт/канал )

Нейминг и СлоганыЗакрыт25 заявок503 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем доброго времени суток!

Необходимо придумать название для блогера, который занимается обзором инвестиционных проектов, электронной валюты и в целом об онлайн-бизнесе.

В будущем при успешном сотрудничестве, необходимо будет название для инвестиционного проекта.

Итак, есть ряд требований к названию:

  • Легко запоминаться.
  • Легко выговариваться.
  • Минимум ошибок при вводе доменного имени на слух.
  • Под название необходимо будет доменное имя в доменной зоне .com.
  • Под название необходимо будет YouTube-канал.
  • Слоган не является обязательным, если будет слоган, то это только +
  • Будущее название будет состоять из шрифта и фирменного знака в качестве логотипа.
Соответственно, даже имея красивое название, мы можем столкнуться с тем, что доменное имя уже такое может быть занято и + обязательно проверять, нету ли каналогов на YouTube с аналогичным названием.

Блогер: DeniDay

Названия, которые нравятся и заняты:

- cashbe

- cashberry

- будет больше

- дневник инвестора

- tripmydream (туристическая тематика)

Названия по типу:

- Богаче стали

- Турне инвестора

и все в таком духе в дикции не очень звучат, да и с нотами "колхоза".

Придумав название, нужно самому проговорить:

"Приветствую Вас за своем авторском канале "название канала" и я его ведущий Deni Day".

По завершению вопроса с названием, будет разработан фирменный стиль.

4 года назад
Dezmagic-studio
Денис 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Придумать название для компании

    $50

    Необходимо придумать яркое название компании, которая в сфере Youtube занимается переводом и озвучкой видео на любые языки мира. Смысловой окрас названия должен передавать мировой масштаб наших возможностей. Требования к названию: - Должно состоять из 2-3 ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нейминг для нового хостинг проекта

    $200

    Нужно придумать наименование для нового хостинг проекта.   Услуга: аренда выделенных серверов. Упор на бюджетные / дешевые сервера.  Требования к названию: 1) язык английский 2) не слишком длинное, звучное, креативное 3) наименование должно быть свободное в зоне .com Ваши предложения с комментариями.

    Нейминг и Слоганы3 исполнителя
    Завершен
    4 года назад

  • Нейминг

    $30

    Всем привет. Необходимо придумать названия для цветочного салона премиум сегмента.  Ассоциация с каким либо цветком, либо присутствие в названии flowers и т.д.

    Нейминг и Слоганы126 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Название туристического портала/агентства

    Для открытия турагентства требуется придумать четкое никем не используемое название. 1. Интересует нэйминг в этой области с проверкой наличия свободного домена в зоне .ru. 2.      Конечно же никаких зарегистрированных уже ТМ ненужно предлагать, нужно новое чистое имя. Просмотреть ...

    Нейминг и Слоганы193 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нейминг компании в Испании

    Род деятельности компании: Проектирование и строительство объектов недвижимости на территории Испании Описание категорий услуг: 1. Полный цикл проектирования объектов недвижимости 2. Полный цикл строительства Каналы распространения и география продаж: Продажи через сайт, контекстно-медийную рекламу Google, баннеры на улице, строящихся и готовых ...

    Нейминг и Слоганы13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Название для образовательной организации

    ТРЕБОВАНИЯ К БУДУЩЕМУ НАЗВАНИЮ- Область или сфера деятельности компании: Учебный центр дополнительного образования и профессионального обучения для детей и взрослых. В центре представлены курсы по разным направлениям  Курсы предоставляют самое качественное образование по самым востребованным в современном ...

    Нейминг и Слоганы20 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Придумать название для художественной книги-учебника

    Есть краткое описание сюжета на 6000 знаков, при необходимости могу выслать файл всей книги. Нужно придумать 7-8, можно больше оригинальных вариантов названий.  Требуется неймер с опытом и фантазией. Свои портфолио лучше присылайте на электронную почту ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Слоган

    Придумать слоган к мастер- классу https://afisha.tut.by/other/master-klass-po-sozdaniyu-valentinok-v-tekhnike-ebru/

    Нейминг и Слоганы28 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Придумать название студии где стригут собак

    $15

    Добрый вечер) Открываем в Казани груминг студию( стрижка собак). Нужно название на русском или английском языках. Можно забавное. Фаил с некоторыми существующими названиями салонов прикрепила.

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад