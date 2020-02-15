Необходимо придумать название препарата основываясь на его [b]действующем веществе[/b] - Эвкалипта прутовидного листьев масло + Левоментол. ﻿Название должно быть свободно (не зарегистрировано) в базе [url=https://www.znakoved.ru/poisk_tovarnyh_znakov/]Знаковеда[/url]. Так же должны отсутствовать препараты с таким же названием или с названием различным на 1-3 буквы. [b]Лекарственная ...