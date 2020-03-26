Придумать название для компании

$50
Нейминг и СлоганыЗавершен68 заявок1097 просмотров
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#1$50

Необходимо придумать яркое название компании, которая в сфере Youtube занимается переводом и озвучкой видео на любые языки мира. Смысловой окрас названия должен передавать мировой масштаб наших возможностей.

Требования к названию:

- Должно состоять из 2-3 слов

- На английском языке

- Свободный домен com или pro или io (но не обязательно)

- Слово «Youtube» не использовать

4 года назад
fotofly
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
Yuhimka
37 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
#1
Очень понравилась идея названия. Спасибо большое за оригинальный подход. Всем рекомендую.
Я очень рада победе. Задача была поставлена четко и с детальной информацией.
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Yuhimka
37 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
#1
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