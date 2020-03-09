Нейминг для нового хостинг проекта

Необходимо придумать яркое название компании, которая в сфере Youtube занимается переводом и озвучкой видео на любые языки мира. Смысловой окрас названия должен передавать мировой масштаб наших возможностей. Требования к названию: - Должно состоять из 2-3 ...
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Нужно придумать наименование для нового хостинг проекта.
Услуга: аренда выделенных серверов. Упор на бюджетные / дешевые сервера.
Требования к названию:
1) язык английский
2) не слишком длинное, звучное, креативное
3) наименование должно быть свободное в зоне .com
Ваши предложения с комментариями.
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