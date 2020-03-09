Нейминг для нового хостинг проекта

$200
Нейминг и СлоганыЗавершен33 заявки788 просмотров
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#1$125
#2$50
#3$25

 Нужно придумать наименование для нового хостинг проекта. 

 Услуга: аренда выделенных серверов. Упор на бюджетные / дешевые сервера. 

Требования к названию:

1) язык английский

2) не слишком длинное, звучное, креативное

3) наименование должно быть свободное в зоне .com

Ваши предложения с комментариями.

 

4 года назад
tvv_md
38 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Победители конкурса
HarruToDizein
43 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
#2
То , что и просили :)
Всё отлично, рекомендую к сотрудничеству!
Khalidoff
Халид 
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
#1
Все согласно запросу, рекомендую
Все четко, рекомендую!
vinograd12
41 годУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
#3
Спасибо, все хорошо.
Спасибо! Это моя первая небольшая победа.
Заявки фрилансеров
HarruToDizein
43 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
#2
Khalidoff
Халид 
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
#1
vinograd12
41 годУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
#3
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