Будет выпускаться линейка фитнес аксессуаров ( резинки, колесо для пресса, скакалка и тд). Данными аксессуарами можно пользоваться дома, на улице, в тренажерном зале. Нужно придумать название на английском языке, данный бренд будет продаваться в США на американскую ...
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Подобрать интересное звучное название для проекта
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