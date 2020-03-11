Придумать название

Нейминг и СлоганыЗавершен7 заявок626 просмотров
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Подобрать интересное звучное название для проекта

4 года назад
guest_15827930135886
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Vidumshica
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
4 года назад
$48
8 дней
Светлана очень творческий и изобретательный человек. Помогла подобрать прекрасное название и слоган. Исключительно приятно работать. Огромное спасибо)
Проект был очень интересный. Я рада, что смогла внести свой вклад в его развитие)) От сотрудничества с Гульшат у меня самые положительные впечатления. Человек чётко поставил задачу, сразу было оговорено, как "не надо" делать, что изначально дало возможность выбрать верное направление работы. Заказчик всегда на связи. Оплата произведена в срок. Рекомендую Гульшат к сотрудничеству!
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