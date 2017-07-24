Нужен современный, быстрый, красивый, отличный от конкурентов дизайн

Дизайн сайтовЗавершен13 заявок218 просмотров
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Здравствуйте! Очень хочется легкий, современный дизайн, отличный от конкурентов.

 ТЗ в приложении.

Спасибо!

6 лет назад
plotter-spb
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$500
7 дней
Рекомендую однозначно, приятно работать с грамотным специалистом. Спасибо Алексею за Ценное в наше время качество- ответственное отношение к работе. Отличный дизайн, внимательность к деталям и скорость работы.
Понравилось работать с Алексеем. Отличный порядочный приятный заказчик. С удовольствием еще посотрудничаю и всем рекомендую к сотрудничеству!
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