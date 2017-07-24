1. Что нужно сделать: Необходимо нарисовать дизайн лендинга для тематики "Инфракрасное отопление для дома" 2. Описание задания: Ссылка на прототип: http://18af3e.axshare.com/#g=1&p=n5&c=1 Ссылки на понравившиеся сайты: http://luchezardv.ru/ http://xn--80ajofbocglpp6i.xn--p1ai/ http://www.pso-evolution.ru/ http://www.pso-evolution.ru/zebra/ Необходимо соблюдать цвета компании: логотип во вложении, цвета можно взять с сайта https://otoplenieru.ru, цвет (#BB517A) Формат дизайна: ...
Нужен современный, быстрый, красивый, отличный от конкурентов дизайн
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Очень хочется легкий, современный дизайн, отличный от конкурентов.
ТЗ в приложении.
Спасибо!
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