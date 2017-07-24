Нужен современный, быстрый, красивый, отличный от конкурентов дизайн

Дизайн LandingPage согласно "Noxtel.docx". Там где скриншоты- я так вижу, что это может быть в форме слайдера: Слева пункты списка, с справа слайде со скриншотами. Noxtel - это бренд компании SalesDrive [url=https://salesdrive.com.ua/]https://salesdrive.com.ua/[/url] - соответственно, стили, иконки, графику один ...