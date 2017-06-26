Дизайн лендинга на тему инфракрасное отопление

1. Что нужно сделать:

Необходимо нарисовать дизайн лендинга для тематики "Инфракрасное отопление для дома"

2. Описание задания:

Ссылка на прототип: http://18af3e.axshare.com/#g=1&p=n5&c=1

Ссылки на понравившиеся сайты:

http://luchezardv.ru/

http://xn--80ajofbocglpp6i.xn--p1ai/

http://www.pso-evolution.ru/

http://www.pso-evolution.ru/zebra/

Необходимо соблюдать цвета компании:

логотип во вложении, цвета можно взять с сайта https://otoplenieru.ru, цвет (#BB517A)

Формат дизайна: PSD, с разбитыми по папкам слоями.

3. Какой срок - Необходимо завершить работу до 30.06.2017 17:00 по МСК

4. Стоимость - 3500 рублей

5. Примечание:

Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые уже работали с данной тематикой и в портфолио есть примеры работ.

Прикрепляйте примеры своих работ при отписке по проекту.