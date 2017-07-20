Сделать заглушку для сайта

Добрый день Решились расширять свою зону обслуживания в интернете, Необходимо создать: лендинг Промо сайт Корпоративный сайт Интернет-магазин Интернет-каталог Интернет-портал (большой сайт+магазин) Прошу указать стоимость и сроки выполнения каждого из заданий отдельно, чтоб понимал с чего лучше начать Для того чтоб понять что вы не ...