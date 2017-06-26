Добрый день

Решились расширять свою зону обслуживания в интернете, Необходимо создать:

лендинг

Промо сайт

Корпоративный сайт

Интернет-магазин

Интернет-каталог

Интернет-портал (большой сайт+магазин)

Прошу указать стоимость и сроки выполнения каждого из заданий отдельно, чтоб понимал с чего лучше начать

Для того чтоб понять что вы не робот, прошу написать вначале проекта "Ознакомился".