Дизайнер (отрисовка лендинга)

Необходимо по прототипу отрисовать дизайн лендинга Тематика – интернет продвижение/лидогенерация Сроки до 09.00 27.06.2017 В приоритете дизайнеры, которые уже знакомы с этой тематикой При отписке на проект прикрепляйте свои проекты. Все подробности обсуждаем с выбранными кандидатами.
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Необходимо по прототипу отрисовать дизайн лендинга
Тематика – меховое ателье/интернет магазин шуб
Сроки до 09.00 27.06.2017
В приоритете дизайнеры, которые уже знакомы с этой тематикой
При отписке на проект прикрепляйте свои проекты. Все подробности обсуждаем с выбранными кандидатами.
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