Дизайнер (отрисовка лендинга)

$47
Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок119 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо по прототипу отрисовать дизайн лендинга 

Тематика – меховое ателье/интернет магазин шуб 

Сроки до 09.00 27.06.2017 

В приоритете дизайнеры, которые уже знакомы с этой тематикой 

При отписке на проект прикрепляйте свои проекты. Все подробности обсуждаем с выбранными кандидатами.

6 лет назад
Reds1990
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайнер (отрисовка лендинга)

    $47

    Необходимо по прототипу отрисовать дизайн лендинга  Тематика – интернет продвижение/лидогенерация  Сроки до 09.00 27.06.2017  В приоритете дизайнеры, которые уже знакомы с этой тематикой  При отписке на проект прикрепляйте свои проекты. Все подробности обсуждаем с выбранными кандидатами.

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн лендинга

    $45

    Задача  Необходимо нарисовать дизайн лендинга.  тематика туризм с отдыхом на море  срок до 31.06.2017 года до 21:00 по Москве  Приоритет будет отдаваться фрилансерам которые уже работали с данной тематикой.  Прикрепляйте примеры своих работ при отклике на проект.  Подробности обсудим с кандидатами.  стоимость ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Web дизайнер для создания Landing Page по готовому макету

    $39

    Требуется создать дизайн для Landing Page Тематика : Недвижимость (продажа квартир-студий) Срок выполнения : 28.06.2017 до 09:00 мск Приоритет специалистам, которые уже работают в теме недвижимости. Прикрепляйте примеры соих работ в ответе на проект. Все подробности обсуждаю с успешным ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн лэндинга

    Нужно нарисовать дизайн лэндинга по теме интернет-продвижение/лидогенерация. Лэндинг - 3 экрана по готовому макету. Сроки - до 14:00 мск 27 июня. Стоимость 2100. Приоритет тем, кто уже работал с темой. Прикрепляйте примеры своих работ. Подробности будем обсуждать с кандидатами.

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн сайта

    $40

    Дизайн лендинг-пейдж Центра психологической помощи Срок исполнения – неделя с момента утверждения исполнителя. Стоимость 2500р Подробности обсудим с выбранными кандидатами. Макет страницы предоставлю исполнителю. При отклике на проект прошу приводить примеры работ аналогичной ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищу дизайнера для лендинга, сфера -Кондиционирование воздуха

    $33

    Необходимо в короткий срок нарисовать дизайн сайта на тему – Кондиционирование воздуха.  Срок – до завтрашнего вечера по МСК. Стоимость 2000 руб.  Подробности обсудим  с конденсатами, свои работы обязательно прикладывайте при отклике на проект.  Фрилансерам, которые уже работали ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн лендинга (косметика)

    Здравствуйте! Ищу опытного дизайнера для отрисовки лендинга, товар - косметика для омоложения и отбеливания лица. Сайт для себя нужен,  я не посредник! Сайт фиксированной ширины – 1024 пик + отрисованные планшетная и мобильная версии. Прикрепил PDF со структурой и ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дорисовать Лендинг

    $111

    Нужно дорисовать лендинг, прикреплено фото, нужно будет перерисовать также "фото с производства" и сам "каталог"  если вам кажется что каталог хороший, заявку лучше не подавать. вот примерно сколько должно быть страниц в "лейдинге" https://goo.gl/YiNzKe

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн сайта

    $45

    Нужно нарисовать дизайн сайта на тему недвижимости Сроки - до завтра, 12:00 по Мск. Стоимость – 2600 руб.   Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые уже работалис данной тематикой. Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект. Подробности обсудим с кандидатами.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптивный дизайн для сайта

    Есть старый дизайн сайта для десктопа.  Нужно с помощью css сделать так чтобы на мобильных телефонах он отображался в одну колонку с частичным скрытием информации и рекламы. На десктопе всё должно остаться по старому.  [url=http://www.lenty.ru]lenty.ru [/url]

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад