Web дизайнер для создания Landing Page по готовому макету

Нужно дорисовать лендинг, прикреплено фото, нужно будет перерисовать также "фото с производства" и сам "каталог" если вам кажется что каталог хороший, заявку лучше не подавать. вот примерно сколько должно быть страниц в "лейдинге" https://goo.gl/YiNzKe