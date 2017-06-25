Есть старый дизайн сайта для десктопа. Нужно с помощью css сделать так чтобы на мобильных телефонах он отображался в одну колонку с частичным скрытием информации и рекламы. На десктопе всё должно остаться по старому. [url=http://www.lenty.ru]lenty.ru [/url]