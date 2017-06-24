Дизайн персонального сайта

Нужен дизайн сайта астролога. Скелет сайта уже есть, какие-то базовые картинки тоже. Сайт адаптивный. Программировать не надо, с вас только графические элементы (картинки, фон, иконки) На сайте будут страницы, где нужны будут след. тематические картинки Для страницы Главная нужны 4 ...
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Дизайн сайта в PSD
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