Подкоpректирoвaть шaблoн caйта Simpla

Тематика: кожаные сумки и аксессуары. Сроки до 30.06.2017 Стоимость 2600 р. Если ранее работали с данной тематикой - будет большим плюсом. Обязательно прикрепляйте примеры работ. Все подробности обсудим с кандидатами
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