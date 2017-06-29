Дизайн информационного сайта

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Для сайта необходимо отрисовать несколько элементов (для верстки страниц): - блок с логотипами фирм - форма обратной связи - блок с логотипами всех брендов - блок Адреса (яндекс-карта) - сноска "Важно" для текстовой страницы - таблица с ценами - блок ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо отрисовать по прототипу:
1. Главную
2. Страницу обзора
3. Форму авторизации, регистрации (нет на прото)
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