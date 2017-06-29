Дизайн информационного сайта

$200
Дизайн сайтовЗавершен8 заявок197 просмотров
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Необходимо отрисовать по прототипу:

1. Главную

2. Страницу обзора

3. Форму авторизации, регистрации (нет на прото)

6 лет назад
SummerSunLight
Марат 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
6 часов назад
6 лет назад
$200
5 дней
Спасибо за хороший дизайн. Отдельно хочу отметить оперативность выполнения работы и внесения множества правок.
Сотрудничество завершилось успешно, спасибо за проект.
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