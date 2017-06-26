Доработать главную страницу

Для компании sba-consult.ru нужно разработать 3 однотипных лендинга для семинаров: Налоговое планирование (сейчас лендинг такой [url=http://www.sba-consult.ru/event/zashita_biznesa_1_2]http://www.sba-consult.ru/event/zashita_biznesa_1_2[/url]) Учет в строительстве (сейчас лендинг такой [url=http://www.sba-consult.ru/event/stroitelstvo_3]http://www.sba-consult.ru/event/stroitelstvo_3[/url]) Учет в НКО (сейчас лендинг такой [url=http://www.sba-consult.ru/nko]http://www.sba-consult.ru/nko[/url]) Информация должна быть примерно та же то и сейчас. Но от вас требуется творчески переработать ...