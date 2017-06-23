Нужно нарисовать дизайн лендинга

Тематика лендинга - Агентство Лидогенерации. Привлечение потенциальных клиентов в бизнес.

Сроки: до 27 июня 2017г.

Стоимость: 3500 руб.

Если вы уже работали с подобной тематикой, это будет большим плюсом.

Присылайте также примеры ваших работ. Далее все детали обсудим с кандитами.