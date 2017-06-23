Дизайн для трёх лендингов

Для компании sba-consult.ru нужно разработать 3 однотипных лендинга для семинаров:

Налоговое планирование (сейчас лендинг такой http://www.sba-consult.ru/event/zashita_biznesa_1_2)

Учет в строительстве (сейчас лендинг такой http://www.sba-consult.ru/event/stroitelstvo_3)

Учет в НКО (сейчас лендинг такой http://www.sba-consult.ru/nko)

Информация должна быть примерно та же то и сейчас. Но от вас требуется творчески переработать структуру. Может что-то убрать, может что-то добавить.

Исходник желательно в PSD

Целевая аудитория: директора организаций, поэтому ищем дизайнера - мужчину.

В вашем предложении указывайте стоимость вашей работы и ссылки на ваши работы, желательно по схожей тематике.