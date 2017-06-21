Дизайн многостраничного сайта для подъемного оборудования

$350
Дизайн сайтовЗакрыт33 заявки807 просмотров
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Имеется старый сайт pod-em.ru

Требуется для этого сайта сделать новый дизайн.

В заявке указывайте примерные сроки и цену.

Требования к исполнителю:

Требуется чтобы исполнитель был онлайн с понедельника по пятницу в скайпе и была возможность правок в онлайн-режиме(демонстрация экрана)

Если у вас в портфолио имеется дизайн лендинга или сайта технической направленности, то это будет для вас большим плюсом.

6 лет назад
kenzor2h
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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