Необходимо сделать редизайн сайта http://lgkpower.com/

Так, чтобы пользователь не мог узнать старый сайт или чтобы это было достаточно трудно!

Постараться изменить дизайн так чтобы элементы интерфейса, а точнее их функционал не менялся т.е чтобы прогерам ничего не переделывать.

Буду рад обсудить все нюансы и ответить на вопросы!