Редизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок196 просмотров
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Необходимо сделать редизайн сайта http://lgkpower.com/

Так, чтобы пользователь не мог узнать старый сайт или чтобы это было достаточно трудно!

Постараться изменить дизайн так чтобы элементы интерфейса, а точнее их функционал не менялся т.е чтобы прогерам ничего не переделывать.

Буду рад обсудить все нюансы и ответить на вопросы!

Дизайн сайтаРедизайн сайта
7 лет назад
michalamg
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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