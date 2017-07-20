Дизайн+верстка интернет магазин битрикс (стройматериалы)

Дизайн сайтовЗавершен10 заявок284 просмотра
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Есть такой вот рабочий сайт. bobr-dobr точка com

сайт сейчас находится в процессе наполнения.

cms - битрикс, шаблон интернет-магазина (Стандартная поставка).

необходимо сделать современный интернет-магазин.

по дизайну и функционалу - очень нравится poetalon.ru, isolux.ru.

по мелочам:

логотип есть, скину. если в процессе макетирования нарисуете лучше, будет отлично.

слайдеры рисовать

для категорий и подкатегорий товаров обязательны иконки для вывода в меню

настроить соответствующим образом вывод товаров в категориях и подкатегориях, нравится как в isolux

модифицировать карточку товара - сейчас все растягивается, выглядит отвратительно. 

заказ одним кликом

не забыть про адекватную мобильную версию

в общем хочу в итоге получить качественный работоспособный современный интернет-магазин. готов обсуждать. пишите хотя бы примерную цену и сроки, портфолио в битриксе.

7 лет назад
soft4you
Дмитрий 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
7 лет назад
$710
20 дней
очень хорошо
Отличная коммуникация, разумные правки, готовность прислушиваться к рекомендациям исполнителя. Рекомендую! Спасибо за интересное сотрудничество!
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