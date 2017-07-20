Дизайн+верстка интернет магазин битрикс (стройматериалы)

Есть работающий проект http://vinograd.cc/ на паблик шаблоне, без адаптивности для мобильных устройств. Хочется как то его обновить/освежить с учетом новых технологий. По десктоп версии будут минимальные изменения, а версии для мобильных устройств надо сделать с нуля. Сроки не горят, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть такой вот рабочий сайт. bobr-dobr точка com
сайт сейчас находится в процессе наполнения.
cms - битрикс, шаблон интернет-магазина (Стандартная поставка).
необходимо сделать современный интернет-магазин.
по дизайну и функционалу - очень нравится poetalon.ru, isolux.ru.
по мелочам:
логотип есть, скину. если в процессе макетирования нарисуете лучше, будет отлично.
слайдеры рисовать
для категорий и подкатегорий товаров обязательны иконки для вывода в меню
настроить соответствующим образом вывод товаров в категориях и подкатегориях, нравится как в isolux
модифицировать карточку товара - сейчас все растягивается, выглядит отвратительно.
заказ одним кликом
не забыть про адекватную мобильную версию
в общем хочу в итоге получить качественный работоспособный современный интернет-магазин. готов обсуждать. пишите хотя бы примерную цену и сроки, портфолио в битриксе.
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