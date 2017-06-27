Разработка дизайна лендинга

Дизайн сайтовЗавершен51 заявка401 просмотр
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Нужно сделать дизайн лендинга бизнес-семинара (6-7 простых экранов). Бюджет - 8-9 т.р. Подробности в ЛС

7 лет назад
alexanderfrolov
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
onoprienko
Максим 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
7 лет назад
$150
5 дней
Быстро и профессионально сделал лендинг за очень приемлемый бюджет!
Спасибо за предоставленный мне проект! Все прошло на 5+
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