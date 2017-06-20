Доработать дизайн

Это сайт фермерских продуктов в Крыму. Крым отличается тем, что есть море, горы, кипарисы, живописные горы и сочетание этого. https://eco-lavka-tavrida.ru/index.php?route=product/category&path=62_63логин 1пароль 1В дизайне надо изменить 2 составляющие:1. Цветную часть шапки. Т.е. корзину и весть текст оставить, а заменить клубнично-малиновую полосу на новую - придуманную вами крымскую. В середину полосы поставить горку фермерских продуктов: - стеклянная бутылка молока - цилиндр белого домашнего сыра - творог - тушка курицы - яйца - кусок сырого красного мяса - дополнить чем-то по вашему вкусу, если надо2. Фон сайта - убрать нынешний фон с клубнично-малиновой историей внизу, и подставить приглушенный крымский пейзаж, сочетающийся с полосой в шапке.