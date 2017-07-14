Дизайн сайта компании

Необходимо разработать дизайн сайта для компании по продаже бетона и асфальта.

Примеры понравившихся сайтов:

http://www.heidelbergcement.ru/

https://www.liebherr.com/ru/

http://www.fabrika-gotika.ru

Основной упор делают на качество своей продукции.

Важно подобрать хорошие шрифты. Возможно нужно будет показать несколько вариантов шрифтов к сайту. Многие изображения хотят видеть чернобелыми и чтобы они становились цветыми при наведении.

По бюджету 9000р.

В пятницу к 13:00 по Мск нужно показать готовую первую страницу.