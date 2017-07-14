Дизайн сайта компании

$150
Дизайн сайтовЗавершен26 заявок360 просмотров
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Необходимо разработать дизайн сайта для компании по продаже бетона и асфальта.

Примеры понравившихся сайтов:

http://www.heidelbergcement.ru/

https://www.liebherr.com/ru/

http://www.fabrika-gotika.ru

Основной упор делают на качество своей продукции.

Важно подобрать хорошие шрифты. Возможно нужно будет показать несколько вариантов шрифтов к сайту. Многие изображения хотят видеть чернобелыми и чтобы они становились цветыми при наведении.

По бюджету 9000р.

В пятницу к 13:00 по Мск нужно показать готовую первую страницу.

Дизайн сайта
7 лет назад
BulatFBR
Булат 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
alexskichko
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
7 лет назад
$150
7 дней
Нужно было разработать дизайн сайта, Александр отлично справился с поставленной задачей. Отмечу момент, что согласование занимало не малое количество времени с нашей стороны, а все изменения Александр вносил оперативно и всегда был связи за что огромное спасибо!
Понравилось сотрудничать с Булатом. Четкая постановка задачи, отличная коммуникация, оплата на высоте. Жду вас с новыми проектами. Рекомендую к сотрудничеству:)