Разработка дизайна сайта недвижимости

Имеется дизайн лендинга. Общий стиль и структура меня устраивает, но некоторые блоки оформлены плохо. Макет для предпросмотра: symu.co/sajxrm.sl Макет PSD для работы: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B28u7ExzsfLtbjdvT0V6LW9TOTAНеобходимо привести в порядок типографику, высоту блоков, интервалы, исправить ошибки по стилю, а также доработать ...
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Разработать дизайна сайта по недвижимости. Персональный проект для Василия.
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