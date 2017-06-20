Доработка дизайна лендинга

Имеется дизайн лендинга. Общий стиль и структура меня устраивает, но некоторые блоки оформлены плохо. Макет для предпросмотра: symu.co/sajxrm.sl Макет PSD для работы: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B28u7ExzsfLtbjdvT0V6LW9TOTAНеобходимо привести в порядок типографику, высоту блоков, интервалы, исправить ошибки по стилю, а также доработать блоки.Начать следует с доработки трех основных блоков, в которых раскрывается основная информация: 1. Отчетность 2. Сайт 3. Реклама в Интернете Из этих блоков начать следует с блока "2. Сайт" как с самого слабого и сложного блока. Когда эти блоки будут готовы, то можно привести в соответствие остальные. Срок – 2 дня. Обязательно быть на связи и работать с 9 до 18 по МСК. Оплата по факту: перевод на Сбер (для граждан РФ), вебмани, яндекс-деньги.