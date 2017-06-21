День добрый, необходим дизайн блога о собаках бойцовских пород. Нужна стоимость и сроки исполнения. Как он должен выглядеть пока не определился. Если вы делали что то подобное, то прошу прислать ссылки на ваши работы. Будут ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать дизайн сайта.
По техническому задания разработать дизайн-решения по сайту.
В сайте области определенны, нужно придумать их красивое оформление в едином стиле.
Сайт по дизайну интерьеров и инженерным системам.
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