Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен22 заявки248 просмотров
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Требуется разработать дизайн сайта.

По техническому задания разработать дизайн-решения по сайту.

В сайте области определенны, нужно придумать их красивое оформление в едином стиле.

Сайт по дизайну интерьеров и инженерным системам.

Дизайн сайта
7 лет назад
zakaz-energy
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
prosterm
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$51
2 дня
Влад сделал качественно свою работу, сделал все по нашим требованиям с душой и ценными советами, рекомендую как качественного веб-дизайнера.
Очень приятно было работать, техническое задание четко было сформулировано, вообще все супер, однозначно рекомендую.
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