Отрисовать landing page

День добрый, необходим дизайн блога о собаках бойцовских пород. Нужна стоимость и сроки исполнения. Как он должен выглядеть пока не определился. Если вы делали что то подобное, то прошу прислать ссылки на ваши работы. Будут ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://docs.google.com/document/d/1ZugCyuqnu2U3T7z6InK2Zh2NT0BQU3twS0fwSC6kPhc
Жду от вас стоимость и сроки
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