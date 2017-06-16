Дизайн сайта-визитки для фирмы авто аксессуаров

Здравствуйте, необходимо сделать [b]очень крутой дизайн[/b] (если есть возможность сразу с вёрсткой, либо вёрстку будем отдельно заказывать) + версию дизайна для мобильных устройств. [b][u]С вау эффектом[/u][/b]. Если у вас нет идеи для вау эффекта, то ...
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Нужен дизайн для нового сайта-визитки для фирмы, которая занимается оптовой реализацией аксессуаров для авто (ароматизаторы, коврики, щетки-дворники и тд.). Срок - 5 дней, без опозданий. Жду ваших предложений.
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